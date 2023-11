Pays-Bas : le candidat d'extrême droite Geert Wilders arrive en tête des élections législatives

Le leader du PVV, Geert Wilders, est arrivé en tête des élections législatives aux Pays-Bas, mercredi 22 novembre. Le succès retentissant de ce candidat d'extrême droite a surpris partout dans le pays.

Le visage de Geert Wilders est à la Une de tous les quotidiens néerlandais, dans la matinée du jeudi 23 novembre. Il est le grand gagnant des élections législatives aux Pays-Bas, qui ont eu lieu la veille. Un succès retentissant du candidat d'extrême droite qui a surpris partout dans le pays. Geert Wilders est parvenu à doubler son résultat par rapport aux dernières élections de 2021, en obtenant 37 sièges sur 150.



Geert Wilders va devoir mettre en place une coalition majoritaire

Ce résultat annonce un brusque virage à droite pour le pays. Le programme du PVV : un référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne, le gel de l'asile et une politique d'immigration plus restrictive. Un succès retentissant qui n'assure pas néanmoins le poste de Premier ministre à Geert Wilders. Il va devoir mettre en place une coalition majoritaire, ce qui s'annonce compliqué, d'autant plus que les dirigeants des trois autres grands partis ont annoncé refuser de gouverner avec le PVV.