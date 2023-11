Pays-Bas : une nouvelle victoire de l'extrême droite, à l'image de sa progression en Europe

L'extrême droite gagne du terrain un peu partout en Europe. Dimanche 22 novembre, elle est arrivée en tête des élections législatives aux Pays-Bas, avec le parti VV (Parti de la Liberté). Mais ce n'est pas le seul pays européen à avoir choisi cette orientation politique.

Trois autres États européens sont aujourd'hui dirigés par l'extreme droite. Il y a d'abord la Hongrie avec le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010. La Pologne, elle, a pour président depuis 2015 Andrej Duda, un ultra conservateur anti-LGBT, et depuis huit ans, le Premier ministre polonais est issu du parti d'extrême droite Droit et justice. Et depuis un an, l'Italie est elle aussi gouvernée par l'extrême droite avec l'élection de Giorgia Meloni, issue du parti post-fasciste Fratelli d'Italia.

La deuxième force politique dans un tiers des pays européens

Quand elle n'est pas directement au pouvoir, l'extrême droite est aussi présente dans plusieurs gouvernements européens et engrange des succès électoraux. Elle apparaît désormais comme la deuxième force politique dans environ un tiers des pays européens, nous confirme un chercheur du CEVIPOF. Dans les pays nordiques, cette progression est frappante.

En Finlande, le Premier ministre de centre droit a dû former une coalition avec l'extrême droite, arrivée deuxième aux dernières législatives. En Suède, il y a aussi eu une bascule historique : alors que le pays était gouverné par la gauche depuis des années, c'est le parti des Démocrates de Suède, un parti aux racines néonazies, qui est devenu la deuxième force politique du pays à l'issue des dernières législatives, il y a un an. En Lettonie, l'extrême droite ne dirige pas le gouvernement, mais elle en fait partie avec plusieurs ministres issus de ses rangs.

Une progression historique en France et en Allemagne

En France, Marine Le Pen est arrivée au second tour des deux dernières élections présidentielles. Et aux élections législatives de 2022, son parti Le Rassemblement national a fait une progression historique. En passant de 8 à 89 députés, le RN a pu former un groupe à l'Assemblée nationale. Une première depuis 1986.

En Allemagne, en octobre dernier c'est le parti d'extrême droite AFD qui a obtenu des résultats records en Bavière et dans le Land de Hesse, où vivent près d'un quart des Allemands.