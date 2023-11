Otages retenus par le Hamas : la libération est difficile à mettre en œuvre "parce que c'est massif", selon le journaliste Georges Malbrunot

La libération des otages retenus par le Hamas a été repoussée au vendredi 24 novembre. Une situation qui ne surprend pas Georges Malbrunot, grand reporter, invité du 12/13 info jeudi 23 novembre.

La libération des otages retenus par le Hamas a été repoussée au vendredi 24 novembre. "On a affaire à une prise d'otages qui n'est pas classique, elle est hors norme par le nombre d'otages qui sont retenus, on est à plus de 200", indique Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, dans le 12/13 info jeudi. Alors que plusieurs otages devraient être libérés, le journaliste ne sait pas si des preuves de vie ont pu être apportées aux familles. Il ajoute : "Sur les détails logistiques et techniques de la remise des otages, tout n'est pas réglé", ce qui pourrait expliquer le retard de 24 heures pris dans leur libération.

Des délibérations qui sont, elles aussi, massives

Le Quai d'Orsay n'a pas pu dire si des otages français allaient être libérés par le Hamas. Les États-Unis et le Qatar sont au cœur des négociations. "C'est très difficile à mettre en œuvre, parce que c'est massif. On a une prise d'otage massive et des délibérations qui sont massives", détaille Georges Malbrunot. Il explique que la libération est compliquée puisqu'il faut organiser un point de rencontre. "Là, il ne peut pas y avoir de point de rencontre entre Israéliens et Hamas, donc il faut trouver un intermédiaire", conclut le spécialiste du Moyen-Orient.