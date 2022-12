Nouvel An 2023 : les Français préparent leur premier réveillon sans Covid

Après deux réveillons marqués par la crise sanitaire et les restrictions, ce samedi 31 décembre sonne le retour à la normale. Les Français ont prévu de profiter comme il se doit de cette dernière soirée de 2022.

Pour fêter dignement le passage à l'An 2023, les Français ne trahiront pas leur tradition. La bonne nourriture sera au programme de nombreux foyers de l'Hexagone, dans la soirée du samedi 31 décembre. Des huitres, du saumon, du bar ou encore du boudin aux pommes. "Bien boire, bien manger et danser", prévoit une femme, rencontrée à quelques heures de la fin d'année 2022. Un cocktail gagnant que devrait adopter beaucoup de Français.



Plus de restrictions

Le réveillon sonne aussi l'occasion de se retrouver en petit comité, avec une poignée d'ami ou son/sa conjoint(e). "On va faire des choses... des folies de notre corps, les enfants ne sont pas là", s'amuse ainsi une passante. Et cette année, pas de quoi se restreindre : le Covid-19 est enfin un mauvais souvenir, et les baisers de minuit seront donc de nouveau autorisés... sans restriction !