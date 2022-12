Nouvel An 2023 : la soirée de la Saint-Sylvestre se prépare sur les Champs-Elysées

La fête se prépare sur les Champs-Elysées, à Paris, samedi 31 décembre. Le journaliste Carol Cuello, présent sur place, fait le point.

Il y aura foule sur les Champs-Elysées, à Paris, samedi 31 décembre pour la soirée de la Saint-Sylvestre. "Effectivement, on attend beaucoup de monde, au moins 1,5 million de personnes", rapporte le journaliste Carol Cuello, présent sur place. Le spectacle n'avait pas eu lieu depuis deux ans en raison du Covid-19. Le show débutera à 22 heures, avec un spectacle son et lumière, suivi d'un feu d'artifice à minuit.

Un important dispositif de sécurité

Le dispositif sécurité est très important : 5 400 policiers seront déployés. 13 points de filtrage avec fouilles et palpations sont mis en place pour accéder aux Champs-Elysées. Les forces de l'ordre redoutent des violences urbaines, et ont reçu des "ordres très stricts". Elles interpelleront "systématiquement" les fauteurs de trouble. Le dispositif est très important pour l'ensemble de la France : 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire.