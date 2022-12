Guerre en Ukraine : un réveillon sous les bombes

La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de bombardements, samedi 31 décembre. Pas de trêve pour le dernier jour de l’année, mais la population compte bien fêter le passage à 2023.

Dix mois après le début de la guerre en Ukraine, la population locale n’a droit à aucun répit, même en ce jour de réveillon du Nouvel An, samedi 31 décembre. “La capitale a été visée en plein cœur, et cela faisait déjà quelques semaines que ça n'avait pas touché le centre de la ville”, témoigne Dorothée Olliéric, envoyée spéciale à Kiev (Ukraine). Les dégâts y sont importants. Un hôtel a été éventré et ses vitres soufflées sur une centaine de mètres autour.



Réveillonner malgré la guerre

“En début d’après-midi, certains missiles ont été interceptés, mais le bilan est lourd : un mort et 20 blessés à Kiev et dans d’autres villes il y a encore une dizaine de blessés”, explique la journaliste. Mais cela n’entame pas le moral des habitants sur place, qui comptent réveillonner malgré les bombes. La plupart vont rester chez eux mais certains iront au restaurant, ou même en discothèque. Un couvre-feu est en place de 23 heures à 5 heures du matin.