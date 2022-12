Nouvel An 2023 : le retour de la fête partout en France

Le réveillon 2023 marque le retour de la fête, après deux Saint-Sylvestre gâchées par le Covid-19. Au restaurant, en discothèque ou entre amis, les Français sont ravis de célébrer à nouveau.

Derniers accords, et derniers tests micro pour ce groupe de swing. C'est son premier Nouvel An, après deux ans d'annulation. Ici, 1 000 personnes sont attendues. À l'autre bout de Paris, 60 techniciens sont mobilisés pour le feu d'artifice de l'Arc de triomphe, à Paris. 340 kg de poudre pour 8 min de spectacle, il fallait au moins ça après les restrictions du Covid-19.

Derniers préparatifs

"On a travaillé avec la ville de Paris sur une thématique qui est liée à l'amour et à la fête, pour le plaisir de se retrouver après trois ans d'absence", explique Edouard Grégoire, directeur artistique du show. Dans une boite de nuit lilloise, l'heure est également aux derniers préparatifs. Les gérants installent les tables VIP, et n'ont rien laissé au hasard. Quant à ceux qui fêtent à domicile, ils soignent également leur thème et leur décoration.