Japon : le Mont Fuji victime du surtourisme Durée de la vidéo : 2 min Japon : le Mont Fuji victime du surtourisme Japon : le Mont Fuji victime du surtourisme (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Cuny, S. Fel, A. Miguet, T. Pham-Hung France Télévisions JT de 20h France 2

Le Japon attire de plus en plus de touristes depuis la fin de la pandémie. Avec plus de 25 millions de visiteurs en 2023, le succès de l'archipel trouble la quiétude des habitants. Illustration au Mont Fuji.

Le Mont Fuji, emblème du Japon, attire les touristes du monde entier. Ces derniers sont parfois prêts à tout pour le photographier. Dans le petit village de Fujikawaguchiko, les autorités commencent à installer un immense filet pour empêcher les visiteurs de se photographier avec le Mont Fuji en arrière-plan. Comment lutter contre le surtourisme ? Le surtourisme touche les abords et les pentes de la montagne, gravie par plus de 200 000 visiteurs en 2023. De nombreux embouteillages humains ont été observés de jour comme de nuit, suscitant la colère des habitants et l'inquiétude des autorités locales, qui craignent des bousculades ou des chutes. En décembre 2023, le Japon a franchi la barre record des 27 millions de visiteurs. Face aux comportements indélicats de certains, des gardiens sécurisent les rues. Des mesures répressives qui pourraient nuire à l'économie locale. Comme à Venise (Italie), une taxe sera demandée à partir du 1er juillet pour gravir le Mont Fuji.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux