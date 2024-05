Intempéries : 29 morts après des inondations et des coulées de boue au Brésil

Un bilan provisoire fait état, vendredi 3 mai, de 29 morts et 60 disparus au Brésil, où l'État du Rio Grande do Sul a été frappé par des coulées de boues et des inondations dantesques.

Seuls les toits des maisons émergent. Au Brésil, dans l'État du Rio Grande do Sul, après des jours et des nuits de pluie diluviennes, les dégâts sont impressionnants. "Ma maison est toute proche, je suis partie comme ça", raconte une femme. Des pluies et des coulées de boue dantesques ont frappé la région. La puissance des précipitations a fragilisé un pont qui a été complètement englouti par la rivière après l'apparition d'une fissure.

Le pire désastre climatique du Rio Grande do Sul

Les sauvetages ont été compliqués par des vents violents. L'hélicoptère est le seul moyen de porter secours à la population. Les pompiers évacuent des villages entiers. En tout, plus de 10 000 personnes ont été mises à l'abri. "On ne sait pas ce qu'il va se passer. Il y a beaucoup d'eau juste à côté de ma maison", souligne une habitante. Même les hôpitaux sont inondés. La région centrale du Rio Grande do Sul, où 154 localités ont été touchées, connaît son pire désastre climatique. Un bilan provisoire fait état, vendredi 3 mai, de 29 morts et 60 disparus.