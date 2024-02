Italie : en Calabre, le parfum envoûtant de la bergamote

Direction la Calabre, dans le sud de l’Italie, pour la récolte de la bergamote, un agrume connu pour ses nombreuses vertus, qui ressemble à s'y méprendre à un citron. Son huile est également très prisée par les parfumeurs.

Les premières bergamotes seraient nées au XVIIIe siècle, dans une vallée escarpée de Calabre, sur les hauteurs de Reggio di Calabria. Dans une exploitation de 3 000 arbres, la récolte touche à sa fin. Un parfum entêtant flotte sur le verger. "La bergamote, il n’y a rien qui sente comme ça dans la nature", assure Francesco Gangemi, producteur. Il la cueille à la main. Car le fruit, mélange de citron vert et d’orange amère, demande un traitement spécial. "Il faut être extrêmement délicat, très doux lors de la cueillette, pour ne pas presser le fruit, et le déposer ensuite", explique-t-il.

Des parfumeries aux cuisines

La bergamote part ensuite au laboratoire, où elle est immédiatement lavée. Elle est pressée en jus frais pour ses vertus antioxydantes, et sa pulpe sert à produire des confitures. La partie la plus précieuse est la peau, où se concentre le parfum du fruit. L’écorce est vendue partout dans le monde, pour fabriquer notamment le thé Earl Grey. Une fois transformée en huile essentielle, on la retrouve également dans les parfums les plus célèbres.

Larcins Hermetico, artisan-parfumeur, a travaillé dans les plus grandes maisons, à Grasse (Alpes-Maritimes) et Milan (Italie). Il a décidé de retourner en Calabre pour réaliser ses propres parfums, tous à base de bergamote. Face à l’Etna, à Reggio di Calabria, le chef Filippo Cogliandro attend quant à lui chaque année la récolte avec impatience. Pendant la saison, il propose un risotto aux crevettes, marinées au jus de bergamote.