Fraude : de plus en plus de tricheries dans les centres d’examen du code de la route - (France 2)

Plusieurs centres d'examen du code de la route ont fermé, après la découverte de tricheries. Contre rémunération, de nombreux candidats ont pu acheter leur examen.

De plus en plus de candidats achèteraient leur code de la route illégalement sur internet. Les annonces, trouvées sur les réseaux sociaux, proposent des codes de la route moyennant entre 100 et 200 euros. Pour faire obtenir l’examen, certains escrocs sont de réels professionnels. "C’est un candidat qui passe à votre place, et 48 heures après, vous recevez le code par mail", témoigne l’un d’eux.

Un système "bien rodé"

Sylvain Hoen, instructeur d’auto-école, dit voir de plus en plus d’élèves dont les très bons résultats au code tranchent avec leurs connaissances réelles. Certains syndicats accusent la privatisation des centres d’examen du code. Depuis 2016, n’importe qui peut s’en charger, à condition d’avoir un local adapté. "C’est un système bien rodé de rabatteurs, de jeunes qui ouvrent des officines de code de la route, mais qui ne font que des faux", explique Pascale Maset, la secrétaire générale du SNICA-FO.