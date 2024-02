Espace : un satellite peut-il nous tomber sur la tête ?

Des débris d’un vieux satellite européen lancé en 1995 vont toucher la Terre, mais il y a peu de chance pour qu’un humain soit blessé. Un morceau de 52 kilos pourrait atteindre le sol, mais on ne sait pas où.

Le satellite ERS-2 se rapproche peu à peu de l’atmosphère jusqu’à se désintégrer dans l’après-midi du mercredi 21 février. Comme pour tous les satellites, 10% de sa masse va résister et toucher notre planète. Pour ERS, ça représente 250 kilos de débris éparpillés, le plus gros morceau pourrait dépasser 50 kilos selon l’Agence Spatiale Européenne (ESA), mais pour les ingénieurs, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. "On a une probabilité 65 000 fois plus grande d’être touché par la foudre que de recevoir un débris sur la tête", assure Quentin Verspieren, ingénieur à l’ESA.



Un débris tous les dix jours

Ce n’est pas une première. Un bout de fusée russe est tombé en France en 1989. "C’est un morceau de réservoir d’une fusée Soyouz qui est retombée du côté de Bourges", explique Christophe Bonnal, président de la commission débris de l’Académie internationale d’astronautique. Un événement de ce type arriverait "à peu près tous les dix jours", selon lui. Des études sont menées pour dépolluer l’espace comme l’utilisation d’un laser ou une pince géante qui pourrait capturer des déchets.