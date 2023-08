Israël : comment le pays recycle ses eaux usées ?

France 2

Article rédigé par France 2 - A.Vahramian, H.Nalbandian, L.de Villepin France Télévisions

L’hiver dernier en Israël était le plus sec en 60 ans. Dans ce pays exposé de plus en plus aux fortes chaleurs et à la sécheresse, recycler l’eau s’imposait. Aujourd’hui, plus de la moitié de l’agriculture est irriguée grâce au traitement des eaux usées.

Ce sont des gigantesques bassins d’une eau noire, sale, de l’eau des égouts et des toilettes de plus de trois millions d’habitants en Israël. L’eau va d’abord être filtrée à l’aide de filets comme des filets de pêche mais en métal. Les camions récupèrent les premiers déchets puis pour l’eau, c’est le grand circuit dans des bassins. "L’eau va et vient, à chaque fois on enlève plus de boue", détaille Lior Gutman, de la société des eaux Mekorot (Israël). Les eaux sont brassées, traitées chimiquement et rendues propres et potables en 72 heures. L’eau utilisée dans l’agriculture "Techniquement, elle est buvable mais on ne la boit pas. C’est psychologique. Dire aux gens vous allez boire les eaux usées de vos propres maisons, c’est un concept qu’on n'a pas encore accepté", explique-t-il. En France, les eaux d’une station d’épuration seraient rejetées dans les cours d’eau. En Israël, l’eau est utilisée pour l’agriculture. Ainsi, un fermier israélien cultive des cacahouètes, plutôt gourmandes en eau, mais il n’est pas inquiet. "Avec les eaux des égouts, on a de l’irrigation à volonté", dit-il. Selon lui, cette eau ne présente aucun danger pour les consommateurs.