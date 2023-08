Tourisme : à la découverte de Tanger au Maroc, sans prendre l’avion

La série “Voyager sans avion" se poursuit dans le 20 heures. Lundi 7 août, direction Tanger, à plus de 2 000 kilomètres de Paris. Mais le trajet est possible sans avoir besoin de décoller.

La ville blanche, éternelle et bouillonnante. À la jonction de la Méditerranée et de l’Atlantique, se trouve Tanger (Maroc). Les équipes de France 2 ont voulu découvrir la ville sans prendre l’avion, en prenant le train depuis Paris, puis le ferry. Le voyage commence à Paris en direction de Sète. À partir de Sète, il ne reste plus qu’à prendre le ferry. "On en a pour 47h30 de traversée jusqu’à Tanger", précise la journaliste. Il n’y a aucune limite de poids, alors que 90% des passagers ont des origines marocaines. Au deuxième jour se fait une escale de quatre heures à Barcelone (Espagne). Les équipes de France 2 ont la chance d’avoir une cabine, alors que certains dorment dans les fauteuils ou les coursives.

Un trajet peu écologique

À la nuit tombée, c’est la fête à bord du bateau, comme un air du Maroc. Une fois le détroit de Gibraltar passé, le voyage touche à sa fin. Le voyage est choisi par certains touristes en fonction de leur conviction écologique. "Il y avait deux options : soit le bateau, soit l’avion. Je m’étais dit que l’avion était quand même plus polluant", précise une touriste. Pourtant, ce trajet en ferry est un tiers plus polluant qu’en avion. L'intérêt de ce trajet est de pouvoir venir avec sa voiture.