Manifestations en Iran : deux hommes ont été exécutés

Deux Iraniens viennent d'être exécutés, samedi 7 janvier, après avoir participé à des manifestations contre le régime. Ils sont 14 à avoir été condamnés à la peine capitale depuis le début du soulèvement mi-septembre.

Deux manifestants iraniens viennent d'être exécutés par pendaison, samedi 7 janvier. Mohammad Mahdi Karami, 22 ans, et Seyed Mohammad Hosseini, 39 ans, ont été reconnus coupables du meurtre d'un membre d'une milice proche du pouvoir lors d'une manifestation contre le régime le 3 novembre dernier. L'Union européenne s'est dite "consternée" par ces exécutions, condamnées aussi par la France. "Ces exécutions révoltantes s'ajoutent aux nombreuses autres violations graves et inacceptables des droits et libertés fondamentales", a déclaré le Quai d'Orsay.

Des procès expéditifs

Depuis le début de la révolte mi-septembre, 14 personnes ont été condamnées à la peine de mort. Parmi elles, quatre ont été exécutées, dont Mohsen Shekari, 23 ans, début décembre. Le cri déchirant de sa mère apprenant sa pendaison hante les réseaux sociaux iraniens. Les procès, toujours expéditifs, dissimulent les vraies motivations du régime, selon les ONG.