Paris : manifestation des Kurdes en hommage à trois militantes tuées il y a dix ans

Dix ans après le meurtre de trois militantes kurdes du PKK en plein Paris, et alors que l'enquête n'a jamais été achevée, plusieurs milliers de manifestants leur rendaient hommage dans la capitale, samedi 7 janvier.

À Paris, environ 10 000 manifestants selon la préfecture sont venus demander justice pour les Kurdes, samedi 7 janvier. Dans la foule, le portrait de trois femmes assassinées dans la capitale il y a dix ans est brandi. "Pour nous, c'est l'État turc qui a commis cet acte terroriste sur le sol français, et dix ans plus tard, on revit les mêmes scènes", affirme une manifestante. "On est en colère, rien ne peut justifier ce qu'il s'est passé. Il faut de la transparence pour ce qu'il s'est passé il y a deux semaines et il y a dix ans", ajoute un homme.

Une enquête jamais achevée

Le 9 janvier 2013, Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leila Söylemez sont abattues dans l'enceinte du centre d'information du Kurdistan, en plein Paris. Elles étaient militantes au PKK, un mouvement armé qui réclame plus d'autonomie pour les Kurdes de Turquie, et qui figure sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Le procès du suspect, Omer Güney, n'aura pas lieu : il meurt en prison des suites d'un cancer, en 2016. Les autorités françaises sont aujourd'hui accusées de bloquer l'enquête.