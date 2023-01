Technologie : au salon de Las Vegas, télévision sans fil et jeux vidéo immersifs au menu

Le salon des technologies de Las Vegas se tient du jeudi 5 au dimanche 8 janvier. On y trouve toutes sortes d'innovations depuis 55 ans. Au programme, cette année, entres autres propositions : la première télévision transportable et sans fil.

Jusqu'ici, il y avait les écrans toujours plus petits à emmener avec soi ou les écrans toujours plus grands, installés dans le salon. Cette année, le mélange ultime est apparu à Las Vegas, la première télévision transportable et sans aucun fil. Un téléviseur révolutionnaire qui tient un mois sans recharge de batterie, et se colle au mur avec un système de ventouse. Une petite fortune, à 3000€ la pièce, mais à ce prix-là, plus besoin de télécommande. La caméra intégrée du téléviseur vous obéit au doigt et à l'œil. La course à l'image toujours plus belle, toujours plus folle, c'est le cœur du salon des technologies de Las Vegas, depuis maintenant 55 ans, et du 5 au 8 janvier.

Le jeu vidéo à l'honneur

L’immersif est l'une des grandes tendances cette année, avec un nouveau type de home cinéma qui transforme et anime les murs de votre pièce autour du téléviseur. Toujours plus immersif aussi dans les jeux vidéo, avec un casque qui diffuse des odeurs, ou encore des vêtements avec plaquettes vibrantes intégrées pour ressentir coups et chocs dans un jeu d’action. Malgré sa longue liste historique d'innovations, le salon a pourtant ses ratés, des produits jugés révolutionnaires à leur époque, mais qui n'ont pas marché.