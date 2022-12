Lyon : le geste désespéré d'un réfugié iranien contre la répression du régime

Un Iranien qui vivait à Lyon a mis fin à ses jours, lundi 26 décembre, pour alerter le monde sur la situation de son pays. Il s'est expliqué dans un message vidéo avant de se jeter dans le Rhône.

Son geste radical a ému au-delà de la communauté iranienne. Avant de se suicider, lundi 26 décembre à Lyon (Rhône), Mohammad Moradi a posté une vidéo. "Quand vous regardez cette vidéo, je ne serai plus vivant. (…) J'ai décidé de faire ça pour montrer à tout le monde que nous, Iraniens, avons besoin d'aide", dit-il. Peu après, il se jetait dans les eaux glaciales du Rhône. Son corps a été retrouvé vers 19 heures. Les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer.

Attirer l'attention du monde sur les manifestations en Iran

Sa vidéo posthume résonne comme un testament. Il souhaitait attirer l'attention du monde sur les manifestations dans son pays, et la sanglante répression du régime. "Nous, les Iraniennes, on a un sentiment de culpabilité sur nous, on vit mal d'être en sécurité ici, [alors] que notre peuple, à l'intérieur de l'Iran, ils sont devant les balles", confie Hadis, membre du collectif "Femme, Vie, Liberté" à Lyon. Mohammad Moradi, 38 ans, vivait avec sa femme à Lyon depuis trois ans. Il était étudiant en histoire.