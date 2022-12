Gastronomie : les huîtres d'Irlande du Nord, des perles à découvrir

L'Irlande du Nord produit près de 400 tonnes d'huitres par an. Elles seraient, dit-on, d'une beauté et d'une qualité incomparable.

Parmi les trésors offerts par la nature irlandaise, certains ne se découvrent qu'à marée basse. Les vagues balayées par les vents laissent apparaître des huitres, que l'on dit d'une qualité incomparable. À Belfast (Irlande du Nord), les soirées d'hiver sont rythmées par leur dégustation. Dans son restaurant, le "Mourne Seafood Bar", Bob McCoubrey vend jusqu'à 1 500 huitres par semaine, toujours accompagnées de la bière locale, la Guinness. "Après la grande famine en Irlande, les huitres étaient considérées comme le plat du pauvre, car on en trouvait partout sur la côte. Quand les Irlandais ont voyagé, ils se sont rendus compte que c'était chic", raconte-t-il.

Les plus belles huitres du monde ?

Près de 400 tonnes d'huiles sont produites chaque année en Irlande du Nord. Le regain d'intérêt pour les huitres sur l'île attire même les ostréiculteurs français. Dans la baie de Killough (Irlande du Nord), Patrice Bonnargent a fait le pari d'installer son parc à huitres il y a 30 ans. "Les huitres sont toujours secouées parce qu'il y a du vent, ça va faire des huitres avec des formes de coquilles plus belles. Ça veut dire qu'elles vont être plus creuses et qu'il y aura plus de chair dedans", note-t-il. Les particularités de l'Irlande du Nord feraient de ses huitres les plus belles du monde.