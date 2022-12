Noël et fêtes de fin d'année : un Nouvel An champêtre au camping

Le camping, choix à priori insolite pour le Réveillon du 31 décembre, séduit toutefois de nombreux vacanciers. Reportage à Beuil, dans les Alpes-Maritimes.

Au cœur de l'hiver, en pleine montagne, un couple profite de quelques jours de repos à Beuil (Alpes-Maritimes). "On va demander pour qu'ils nous prolongent", confie l'homme, depuis son bain à remous. Sur logement est une bulle avec vue imprenable sur le ciel. Ces bungalows à l'architecture insolite ont fait la réputation du "Camping Le Cians".

Au chaud, mais à la belle étoile

La cabane magique est particulièrement appréciée des familles. "Elle est cachée entre les arbres, dans la montagne enneigée. On peut s'y cacher à l'intérieur, jouer, sortir, voir ce paysage qui est magnifique", confie une occupante. Un couple a quant à lui déboursé 250 euros pour la nuit. "Une fois tout éteint, on ne voit que les étoiles, et c'est très, très beau", confie la femme. Pour les vacances de Noël, les 13 logements du camping sont occupés.