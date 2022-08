Reportage "C'est une grande famille et un vrai plaisir !" : le camping collaboratif, une destination abordable qui attire de plus en plus de vacanciers

"C'est une grande famille et un vrai plaisir !" : le camping collaboratif, une destination abordable qui attire de plus en plus de vacanciers

Au camping de la Croix Valmer dans le Var, vous ne trouverez pas de directeur, mais un chef des campeurs, élu chaque semaine en assemblée. Cette semaine, c'est Philippe, "professeur d'EPS à la retraite, adhérent au GCU depuis 30 ans". Son poste consiste à "voir si tout se passe bien, si les gens font bien le nettoyage, si les équipes sont bien en place". Les campings du GCU (Groupement des Campeurs Universitaires) ont été créées en 1937, après le Front Populaire, par des adhérents de la MAIF. En échange de tarifs très avantageux, chaque campeur participe aux tâches du camping : tenir l'accueil, faire les comptes, passer la serpillère... Chaque soir, les campeurs découvrent sur le tableau de service les consignes du lendemain, "c'est très bien organisé, il n'y a aucun souci", affirme Philippe.

Olivier est chargé du nettoyage des sanitaires du camping. (BENJAMIN RECOUVREUR / RADIO FRANCE)

Aujourd'hui, Olivier est chargé du nettoyage des sanitaires. "Ça me rappelle des souvenirs !", s'amuse-t-il. En effet, il revient pour la première fois dans un camping GCU depuis des dizaines d'années. "Les campings GCU sont beaucoup moins chers que les autres campings et on est dans un très bel espace", explique-t-il. Des tarifs très abordables certes, mais avec quelques contraintes : pas de personnel, pas de piscine, et un peu de ménage. "Une heure sur le séjour, ce n'est pas énorme, et on le fait avec le sourire !", déclare Olivier, plein d'entrain.

20 euros la nuit, tarif imbattable

153 emplacements à l'ombre des pins, dont une partie avec vue sur mer, à quelques kilomètres de Saint-Tropez : à 20 euros la nuit, le tarif est imbattable. Lorsque les campings GCU ont été créés, l'idée était de permettre aux enseignants de partir au camping pour pas cher, mais depuis 2015, ils sont ouverts à tous et l'association compte aujourd'hui 48 000 adhérents. Ludovic Broussaud est l'un des 18 administrateurs de l'association, en plus d'être un habitué. Depuis sept ans, il voit arriver de nouveaux profils de campeurs : "Ce sont des profils un peu comparables aux enseignants : plutôt assez jeunes, avec un pouvoir d'achat pas forcément très développé, qui cherche un endroit tranquille et peu cher pour passer les vacances en bord de mer".

Ludovic Broussaud, l'un des 18 administrateurs de l'association Groupement des Campeurs Universitaires (GCU). (BENJAMIN RECOUVREUR / RADIO FRANCE)

C'est le cas de Gwénola, une fonctionnaire territoriale venue de Rennes, qui a pris un emplacement avec vue sur mer. "Ce n'était pas mon truc le camping", reconnaît-elle. Elle s'y est convertie il y a quelques années, et le tarif est l'un des arguments phares, surtout en cette période d'inflation.

"Quand on fait 1 200 kilomètres pour descendre, on a un budget carburant et péages qui augmente. Ça contribue à pouvoir partir deux semaines, sans que ça grève le budget des vacances." Gwenola, campeuse à franceinfo

Mais tous restent et reviennent pour l’ambiance : pour Philippe, le chef des campeurs, "c'est une grande famille, et un vrai plaisir !" Comme à la Croix Valmer, 92 autres campings de ce type existent en France.