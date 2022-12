Gastronomie : le bò bún, le délice des rues du Vietnam qui a conquis la France

Direction le Vietnam sur les traces du bò bún, une spécialité qui a séduit les papilles des gourmands… jusqu'en France.

Le bò bún concentre à lui seul toutes les saveurs du Vietnam : le croquant du nem, la fraîcheur de la coriandre et le gluant des nouilles de riz. Dans le restaurant Nha Kha à Bordeaux (Gironde), il est la star du menu et se décline en trois versions. Gilles Nguyen, le directeur, en sert une vingtaine par jour. Ses clients adorent. "C'est peut-être 60 % des plats que je vends le plus", confie Gilles.

Un plat traditionnel au Vietnam

Populaire en France, le bò bún est traditionnel au Vietnam. Il est né dans le sud du pays, à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam). Dans l'ancienne Saïgon, c'est un plat qui se déguste le matin. Caroline Nguyen, franco-vietnamienne, est passionnée de gastronomie. Depuis dix ans qu'elle est installée au Vietnam, le bò bún est devenu son petit déjeuner. Là-bas, il est obligatoirement à base de viande de porc. Très apprécié en France comme au Vietnam, le bò bún repose avant tout sur les vermicelles de riz. Le Vietnam en est l'un des plus gros producteurs au monde.