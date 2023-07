Inde/Pakistan : les deux pays se disputent le monopole du riz basmati

Durée de la vidéo : 3 min.

Article rédigé par France 2 - A. Forget, A. Védeilhé, S. Wahlah, A. Bhat, G. Baslé France Télévisions

Le riz basmati, le plus parfumé, le plus raffiné, et forcément le plus cher, est cultivé en Inde et au Pakistan. Mais à qui appartient-il ? Les deux pays se disputent l’appellation auprès de l’Union européenne.

C’est un riz haut de gamme, parfumé et savoureux, le basmati. Les Européens en consomment près de 400 000 tonnes par an. Mais savez-vous qu’il est au cœur d’une rivalité entre deux frères ennemis historiques, l’Inde et le Pakistan ? Les deux pays revendiquent tous deux le monopole de son appellation. Dans le nord de l’Inde, au cœur de ces plaines fertiles, la famille de Satender Ahlawat en produit depuis trois générations. Pour lui c’est certain, cette variété de céréales est originaire de ses terres, certainement pas du Pakistan voisin. "Tout ce que je sais, c’est que ce qui nous appartient nous appartient. Et le riz basmati, il est indien", déclare le producteur de riz. En Europe, le basmati pakistanais domine Ce tout petit grain de riz fait la fierté de tout un pays. Alors New Delhi a déposé une requête auprès de l’Union européenne pour que seul le riz indien puisse être vendu sous l’appellation basmati. Mais à 400 km de cette région indienne productrice de riz, au Pakistan voisin, où l’on cultive aussi du basmati, ce différend exaspère les grossistes en riz de ce village. Ici le basmati rapporte gros, s’ils ne peuvent plus le vendre sous ce nom, les exportations chuteront. Pour ne pas laisser l’Inde prendre le monopole, le Pakistan a lui aussi lancé une demande auprès de l’Union européenne. Si cette petite céréale sème à ce point la discorde entre les deux pays, c’est parce que le nom basmati fait vendre. Aujourd’hui en Europe, c’est le basmati pakistanais qui domine. Il représente les deux tiers des importations de cette céréale.