Titanic : les vestiges du célèbre paquebot présentés à Paris

111 ans après son naufrage au large de Terre-Neuve, pourquoi le Titanic fascine-t-il toujours autant ? Une exposition dédiée au paquebot de légende vient d’ouvrir ses portes à Paris, mardi 18 juillet. Une immersion dans le quotidien des passagers et membres d’équipage.

Un cliché sur la proue du Titanic à la Leonardo Di Caprio, ou une photo souvenir en Kate Winslet sur un grand escalier reconstitué. Plus d’un siècle après son naufrage, le paquebot de prestige et ses fastes, fascine toujours le public. "C’est impressionnant, romantique et émouvant", dit une visiteuse. Dans les couloirs luxueux de la première classe, les visiteurs marchent dans les pas des plus riches passagers. À qui a bien pu appartenir cette valise, cette veste de costume très bien conservée ? Qui s’est lavé les mains dans ce lavabo aux robinets à peine rouillés ?

Se remémorer une page de l'histoire maritime

Au total, 260 objets ont été remontés de l’épave qui gît encore par 3 800 mètres de profondeur. "Il y a de l’émotion, parce qu’on revit un peu ce que les passagers ont vécu", déclare un jeune homme. Le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic heurte un iceberg, 1 500 personnes meurent dans ce naufrage. C’est avec le télégraphe présenté à l’exposition que le capitaine du navire alerte l’équipage depuis sa cabine de commandement, en vain. Un expérience grandeur nature à l’intérieur du navire, pour se remémorer cette page de l’histoire maritime.