"Titanic" : à qui appartient l'épave du célèbre paquebot ?

Le "Titanic", paquebot de la White Star Line, armateur britannique a sombré dans l'océan Atlantique dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Depuis, une seule entreprise, américaine, la RMS Titanic Incorporated possède des droits sur l'épave.

Le "Titanic" fascine tant que depuis la découverte de son épave en 1985, plusieurs sociétés privées organisent des expéditions pour explorer le célèbre paquebot. Une plongée à 4 000 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique Nord à 650 km des côtes canadiennes où reposent les restes du navire de 269 mètres.

Une seule entreprise est habilitée à exploiter l'épave du "Titanic" : la RMS Titanic Incorporated, une société américaine. Elle possède "les droits exclusifs" de "repêcher les objets de l'épave", indique-t-elle sur son site internet.

Un droit accordé une première fois par une décision de la Cour fédérale des Etats-Unis en 1994 puis entériné en 1996. En revanche, cela ne signifie pas qu'elle possède le navire.

Plus de 5 000 objets remontés à la surface

"Sa mission", précise la RMS Titanic Incorporated est de "récupérer ces objets dans un but scienfitique pour comprendre un peu plus l'histoire du célèbre paquebot, préserver la mémoire du Titanic et de tous ceux qui ont péri lors du naufrage". La société a organisé huit expéditions vers l'épave, la première en 1987.

À l'époque, quelque 1 800 objets sont remontés à la surface par le petit sous-marin "le Nautile". Avec trois explorateurs à son bord dont Paul-Henri Nargeolet, l'un des cinq passagers du "Titan". Le sous-marin a implosé, ont annoncé ce jeudi soir les autorités américaines, lors d'une tentative de visite de l'épave.

Au total, la RMS Titanic Incorporated a récupéré 5 500 objets sur sept des huit expéditions vers le navire, la dernière remonte à 2010. Elle a permis de cartographier intégralement l'épave. Ces objets sont exposés dans des musées aux Etats-Unis mais aussi à la Cité de la mer à Cherbourg. "Notre but est d'expliquer en détail la construction de ce navire, son équipage, les différentes classes, les histoires des passagers, leurs espoirs, leur rêve de rejoindre les Etats-Unis", explique la RMS Titanic Incorporated.

Des visites touristiques vers le "Titanic"

Le réalisateur américain James Cameron organise des expéditions dans les années 1990. À l'aide de petits sous-marins télécommandés, il filme l'intérieur de l'épave. Des images saisissantes visibles dans son célèbre film.

D'autres expéditions sont organisées par des sociétés privées comme l'entreprise française Apoteosurprise, pour des demandes en mariage face à l'épave. Au son de My heart will go on, la chanson thème du film Titanic sorti en 1997, pour un coût total d'un million d'euros. D'autres entreprises proposent aussi des formules à mi-chemin entre expédition touristique et scientifique comme l'Oceangate, la société qui a affrété le sous-marin qui a implosé. Le coût est de 225 000 euros par passager. Elle propose à ses clients de participer à une mission océanographique autour des restes du paquebot.

Mais ce mélange des genres "entre expédition scientifique et touristique n'est pas nouveau", explique l'historien Antoine Reshe, auteur de Le Titanic, de l'histoire au mythe. Il note que régulièrement, des personnalités ont ainsi pu prendre part à des missions. Selon lui, c'est une manière pour les scientifiques de financer ces plongées très coûteuses.