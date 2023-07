Sardaigne : un pic de chaleur extrême à 46°C

Des vagues de chaleur extrêmes ont frappé notamment l’Italie, mardi 18 juillet. 46,3 °C ont été enregistrés en Sicile, tout comme en Sardaigne, où se trouve Raphaëlle Schapira.

Sur une place de village désertée en Sardaigne (Italie), il fait entre 42 et 44°C. Ce mardi 18 juillet sur l’île, on a relevé des températures allant jusqu’à 46°C. La chaleur est étouffante et il est très difficile de rester dehors, rapporte Raphaëlle Schapira, envoyée spéciale en Sardaigne. Des équipes de gardes forestiers ont été déployées un peu partout sur l’île pour veiller sur d’éventuels départs de feu. Dans ce genre de plaine, le risque peut par exemple venir de l’activité agricole, avec des feux qui, en raison du vent, peuvent se propager aux forêts et aux collines alentour.

L'alerte rouge maintenue jusqu'à samedi

Des camions contiennent des extincteurs, de petites réserves d’eau, de quoi agir dès la première étincelle, en attendant l’arrivée des pompiers. Et c’est sur la plage que les températures sont, mardi 18 juillet, les plus supportables. Un voile nuageux a limité les records de températures attendus ce mardi, mais la chaleur va se poursuivre intensément dans les jours à venir. L’alerte rouge a été maintenue jusqu’à samedi en Sardaigne.