Grèce : à la découverte du charme paisible d'Égine

Le gouvernement grec veut désengorger les îles prises d'assaut en été. Alors avant que celle-ci, encore préservée, ne devienne à son tour haut-lieu touristique, escale à Égine à la découverte de son port de pêche, ses pistaches et autres spécialités culinaires.

Malgré la houle, Babis Lambadarios, pêcheur du "Capitaine Diamant", dompte les eaux bleues du golfe Saronique. C’est son terrain de pêche depuis 50 ans. "Quand je navigue sur cette mer, j’ai le cœur léger, je me sens à ma place", dit-il. Il remonte son filet à la main. Les gestes sont transmis de génération en génération. À l’horizon, l’île d’Égine (Grèce). Elle se trouve à seulement 40 minutes en bateau d’Athènes (Grèce), mais a su garder son âme.

Poissons frais, plénitude et pistaches

Ses poissons frais attirent toute l’année des habitants des îles alentours. Loin du faste estival des Cyclades, Égine veut séduire les touristes par sa simplicité et les faire venir hors saison. Elle mise sur ses vestiges antiques, comme un temple érigé au sommet de l’île il y a 2 500 ans. D’anciens touristes aimeraient, eux, garder le charme et la tranquillité des lieux confidentiels. Paul-Henri Coulon s’est installé ici, il y a 33 ans, avec sa femme et ses enfants. L’ancien photographe s’est reconverti dans la culture de pistaches. Protégées par un label, elles sont réputées d’excellence sur l’île.