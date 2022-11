Guerre en Ukraine : trouver du bois, une ressource essentielle pour passer l'hiver

Dans la ville de Siversk, près de Donetsk, les habitants sont livrés à eux-mêmes, privés de gaz et d'électricité. Ils doivent par conséquent couper du bois pour pouvoir rester au chaud, alors que l'hiver arrive.

Trouver du bois pour se chauffer et mieux résister au froid qui arrive. Pour Valery, c’est devenu une obsession. Il vit avec sa mère dans la ville de Siversk, près de Donetsk, dans l’est de l'Ukraine. Il n'y a plus de gaz ni d'électricité, alors chaque jour avec sa tronçonneuse, il repère les arbres à couper au son du canon. "Je prépare le bois, beaucoup de bois. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons survivre que grâce au bois que je coupe, c'est tout ce que nous avons", explique-t-il. La ligne de front est toute proche. Les Russes ne sont qu'à quelques centaines de mètres de là. Depuis l'été dernier, les combats sont incessants à Siversk. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui ont choisi de rester se sentent abandonnés.

L'optimisme est de retour

Car de Siversk, il ne reste plus grand-chose. La commune de 12 000 habitants est aujourd'hui désertée est défigurée : "Regardez ce cratère. Notre école et notre lycée technique étaient là. Ça a été bombardé six fois au moins". Dans les rares immeubles qui tiennent debout, vivent encore quelques habitants. Ils attendent la fin des combats mais ils redoutent surtout l'hiver, alors qu'ils ont déjà tout perdu. C’est pourquoi, ici on s'organise et on coupe du bois autant que l'on peut. Il faut se débrouiller par soi-même dans ce chaos et compter sur la solidarité. Mais depuis trois jours, l'optimisme semble de retour à Siversk. La reconquête de Kherson y est sans doute pour beaucoup.