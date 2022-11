G20 : Joe Biden et Xi Jinping face à face

A Bali, le président américain et le président chinois se sont rencontrés pour échanger à l'occasion du G20. Ils ont notamment abordé le sujet de la guerre en Ukraine et s'accordent à dire que le recours à l'arme nucléaire serait une erreur. Des tensions persistent néanmoins à propos de Taïwan.

Une poignée de main très attendue. Joe Biden et Xi Jinping, face-à-face. Une rencontre hautement symbolique des dirigeants américain et chinois, en marge du sommet du G20 à Bali. "La situation actuelle à laquelle les relations entre la Chine et les États-Unis sont confrontées est une préoccupation pour nous tous. Cette situation n'est pas conforme à l'intérêt des peuples de nos deux pays et ne répond pas non plus aux attentes de la société internationale", a déclaré Xi Jinping. "Président Xi, je me réjouis de la poursuite de notre dialogue ouvert et honnête, que nous avons toujours eu, et je vous remercie de cette opportunité", a rétorqué Joe Biden.

Alliés contre l'arme nucléaire

Les deux chefs d'État se sont entretenus pendant près de trois heures, dans cet hôtel, sur fond de tension. Au sujet de Taïwan, d’abord. L’île est dans le viseur de Xi Jinping. Le dirigeant chinois ne cache pas son souhait de l'annexer, par la force s'il le faut. Si cela venait à se produire, Joe Biden s’est déjà dit prêt à défendre Taïwan il y a plusieurs semaines et le réaffirme aujourd'hui. Les deux dirigeants ont également abordé la guerre en Ukraine. Ils s'opposent d'un commun accord au recours à l'arme nucléaire, alors que Pékin refuse toujours de condamner l'invasion russe. Une discussion jugée sincère par le président américain, qui annonce également la venue prochaine du secrétaire d'État, Antony Blinken en Chine, pour entretenir les relations diplomatiques entre les deux pays.