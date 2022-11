Emploi : les difficultés des personnes en situation de handicap

Bien que le taux de chômage des personnes handicapées ait diminué de 6 points en trois ans, la tâche est encore ardue, notamment en raison des employeurs qui doutent au moment de recruter.

Depuis 15 mois, Mathilde a su mettre en avant ses qualités dans cette chaîne de fast-food. Malgré son handicap, la jeune femme s'est très vite intégrée. Elle devrait même signer un CDI dans quelques mois. Une opportunité pour toute l'équipe : "Mathilde c’est un peu la chouchoute. Elle a soif d’apprendre, donc tout le monde lui consacre du temps". En Meurthe-et-Moselle, c’est un cours de sophrologie qui attend cinq personnes en situation de handicap. L’objectif, reprendre confiance en soi et avoir toutes les cartes en main pour passer des entretiens d'embauche. "Je trouve des employeurs, mais face à mon problème qui est le fauteuil, je rencontre beaucoup d'échecs et ça m'affecte. Je suis venue dans ce but-là, pour me faire aider", explique Claudine.

Un taux de chômage en baisse

Car malheureusement, le marché de l'emploi pour les personnes en situation de handicap reste compliqué. Même si le taux de chômage a diminué de six points en trois ans, des efforts restent à faire. Après un accident de travail il y a un an et demi, Thomas, un ancien demi de mêlée, est devenu analyste vidéo dans son club de rugby : "Dans ma chambre, quand j'avais terminé le kiné, je faisais ça. Ça me faisait du bien à la tête". Toujours motivé à retrouver les terrains, Thomas prépare désormais le brevet fédéral d'entraîneur pour entraîner ses anciens coéquipiers de l'équipe fédérale.