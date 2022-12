Guerre en Ukraine : les habitants plongés dans l'obscurité et le froid

Les Ukrainiens vivent au rythme des coupures d'électricité provoquées par les bombardements russes. La situation est de plus en plus difficile avec la baisse des températures.

À la tombée de la nuit, Kherson (Ukraine) et ses habitants plongent dans l'obscurité et le froid. Privée d'électricité et d'eau courante, Ilina n'a d'autre choix que d'allumer la gazinière pour réchauffer la pièce qu'elle partage avec ses enfants et sa mère. Elle s'inquiète pour sa fille de deux mois. "Le soir, quand il fait noir et froid, elle devient nerveuse, elle est désorientée. Je la couvre au maximum, mais elle ne comprend pas ce qu'il se passe", confie-t-elle. Quand vient l'heure du coucher, la famille s'enveloppe dans les mêmes couvertures.

Des sanctions prises contre le Kremlin

Au nord de Kiev, la capitale ukrainienne, les autorités ont installé une tente. Un endroit chaud où peuvent venir les habitants. "Le soir, il fait froid, il n'y a pas d'électricité. Je suis sûre que les gens viendront ici", affirme une femme. Les Russes ont détruit une grande partie des infrastructures énergétiques de l'Ukraine. En réponse, des sanctions ont été prises contre le Kremlin, comme le plafonnement du prix du pétrole russe décidé par l'Union européenne, le G7 et l'Australie.