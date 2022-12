Fusillades aux États-Unis : quand les écoles arment leurs professeurs

Dans les écoles du Texas, aux États-Unis, les professeurs ont désormais le droit de porter une arme pour être capables d'intervenir en cas de fusillade au sein de leur établissement.

Dans un stand de tir aux États-Unis, les personnes présentes ne sont ni policiers ni militaires. Contrairement aux apparences, ils sont des professeurs qui enseignent de l'école primaire au lycée. "C’est une personne qui vient pour blesser un enfant, donc il faut viser aussi vite que possible", conseille un instructeur. Ces enseignants se sont portés volontaires pour réaliser un stage de deux jours, à l’issue duquel ils auront le droit d’être armés dans leur établissement scolaire.

"Je suis prêt à mourir pour mes élèves"

Robert, professeur d’anglais en 5e, apprend ainsi à tirer sur une cible en moins d’une seconde et demie. "C’est vraiment stressant et angoissant (...). Je suis prêt à mourir pour mes élèves, mais donnez-moi la possibilité de me défendre", confie-t-il. La fusillade d’Uvalde (États-Unis) a été le déclic de son engagement. Michael, proviseur d’un lycée situé à 45 minutes d’Uvalde, a lui aussi décidé d’armer ses professeurs. Les enseignants assurent ainsi se sentir plus en sécurité. "Le principal syndicat d’enseignants met en garde : apporter plus d’armes à l’école, c’est aussi apporter plus de violences", rapporte la journaliste Camille Guttin, depuis Washington (États-Unis).