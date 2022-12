Téléthon : le combat de Tristan, atteint de la myopathie de Duchenne

Tristan, atteint de la myopathie de Duchenne, a perdu la marche à l'âge de dix ans. Toute sa famille fait bloc autour de lui pour l'aider à assouvir sa passion de la moto.

Tristan Letore, atteint de la myopathie de Duchenne, s'épanouit dans son travail au sein d'une société de taxis. "J'ai été embauché pour travailler au niveau de la régulation, c'est-à-dire la prise de rendez-vous, les réponses au téléphone, et la gestion des plannings des chauffeurs. Je me sens utile et je suis content de me lever le matin pour venir au travail", confie le jeune homme de 22 ans, aidé au quotidien par son auxiliaire de vie.

"Cela me libère l'esprit"

Tristan est également un grand fan de moto. "Cela m'occupe, cela me libère l'esprit. C'est ma maman qui m'a transmis le virus de la moto, et je suis tombé amoureux", explique-t-il. Tristan a perdu la marche à l'âge de dix ans. Son frère et sa sœur ont toujours été aux petits soins pour lui. Toute sa famille fait bloc autour de lui pour l'aider à assouvir sa passion. Le jeune homme, avide de sensations fortes, fait régulièrement des balades en quad. "On met le casque, on déconnecte le cerveau et on va à bloc", se réjouit-il.