Covid-19, grippe, bronchiolite... Les Français sont-ils prêts à respecter à nouveau les gestes barrières ?

En plus des épidémies de grippe et de bronchiolite, la France affronte une neuvième vague de Covid-19, en ce début du mois de décembre. Le port du masque et la vaccination sont-ils à nouveau indispensables ?

Les épidémies de grippe, de bronchiolite et du Covid-19 inquiètent les hôpitaux, qui sont déjà surchargés. Avec le retour du froid et des intérieurs moins aérés, les virus circulent plus facilement. Les Français sont-ils prêts à respecter à nouveau les gestes barrières ? "Oui, sans aucun souci, histoire de se protéger un peu parce qu'on entend les gens qui toussent", estime un homme, samedi 3 décembre.

La vaccination en retard cette année

Le Covid-19 repart à la hausse dans toutes les régions françaises. Avec plus de 50 000 cas par jour, le virus a progressé de près de 40% la semaine dernière. Les gestes barrières deviennent donc indispensables. Mais la vaccination est en retard cette année. Seuls 21% des plus de 80 ans sont à jour de leur rappel, et 37% pour les 60-79 ans. Les gestes barrières sont d'autant plus recommandés que les fêtes de fin d'année approchent.