Guerre en Ukraine : la vie sous les bombes des habitants de Bakhmout

A l’est de l’Ukraine, la ville de Bakhmout est toujours sous le joug des missiles russes. A l’abri dans un sous-sol, les nuits sont longues pour les habitants.

Une nuit à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, c'est tout d'abord des explosions, le roulement des gros calibres et l'artillerie des deux camps qui résonnent dans la ville. Pour échapper à cet enfer, il faut s'abriter sous terre. Dans un sous-sol, six enfants et une vingtaine d'adultes attendent le petit matin. Pour occuper la longue soirée, ils jouent à des jeux vidéo ou regardent des films. Une fillette vit dans l'abri depuis six mois avec ses grands-parents, sa mère a dû rester dans une ville prise par les Russes.

“Quand on est arrivé ici, j'ai vu que c'était pire”

"Quand on habitait dans cette autre ville, on a eu un bombardement juste en face de chez nous. J'ai eu tellement peur, et cela me poursuit toujours. Quand on est arrivé ici, j'ai vu que c'était pire, mais je me suis persuadée que je pouvais quand même survivre", explique cette dernière. La vie de ces personnes est en danger, mais ils refusent d'évacuer, arguant que la situation est la même partout. Tandis qu'enfants et adultes commencent à s'endormir, le bruit des bombes à la surface reste perceptible.

La bande sonore n'a pas changé le lendemain matin. Les soldats ukrainiens sont toujours dans Bakhmout, mais beaucoup reconnaissent qu'ils vont perdre la ville, convoitée depuis de longs mois par Moscou.