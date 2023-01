États-Unis : Donald Trump lance sa campagne pour l’élection présidentielle de 2024

Battu en 2020, Donald Trump a lancé sa campagne pour l’élection présidentielle de 2024 lors d’un meeting à Salem, dans le New Hampshire.

Il s’agit de sa dernière campagne. Donald Trump le sait alors il veut monter qu’il est toujours aussi combatif. "Ils ont dit : il ne tient pas de meeting, il ne fait pas campagne, peut-être qu’il a perdu la foi. Mais non, je suis plus en colère et plus déterminé que jamais", a assuré Donald Trump. En Caroline du Sud, ils étaient plusieurs centaines à venir le soutenir, un public populaire de classe moyenne.

Trump est, pour l’heure, le seul candidat républicain

C’est en s’appuyant sur ces soutiens que Donald Trump veut gagner la première manche : être le candidat des Républicains. Ses électeurs veulent croire que la présidence Biden ne sera qu’une parenthèse. C’est pour ses électeurs que Donald Trump fait une halte dans un fast-food et mange une glace au chocolat, pour sous-entendre qu’il est des leurs. Pour le moment, Donald Trump est le seul candidat déclaré dans son camp, mais cela ne devrait pas durer.