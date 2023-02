Des centaines de milliers de repas sont préparés chaque jour pour les soldats partis au front. Des bénévoles s'organisent avec des dons et de l'aide internationale.

Ils et elles ne se battent pas, mais sont essentiels. Un an après l'invasion du pays par la Russie le 24 février 2022, près de 600 000 soldats ukrainiens sont encore mobilisés, notamment sur le front est. Des hommes et des femmes qu'il faut nourrir à raison de trois repas par jour. Une tâche cruciale, remplie par des milliers de bénévoles, dont certains ont été interviewés par les équipes du journal de 20 heures en reportage à Kramatorsk.

Avant la guerre, l'un d'entre eux était professeur d'histoire. Trop âgé pour se battre, il est devenu cuisinier pour l'armée, une façon de s'engager quand même pour son pays. Le jour où il a rencontré les journalistes de France 2, ce professeur préparait une soupe à la viande et au riz pour une unité d'infanterie, occupée à creuser de nouvelles tranchées. "Je suis content de faire de la nourriture, j'aide nos soldats à gagner, c'est ma contribution pour notre future victoire", explique-t-il.

Les repas acheminés au front de voiture en voiture

Nourrir tous les Ukrainiens mobilisés nécessite d'éplucher une quantité astronomique de légumes. Un hôtel du pays a été transformé en centre de préparation de repas. Chaque jour, 700 à 1 000 repas y sont préparés. Les denrées sont achetées grâce à des dons et de l'aide internationale. "Je sais que quelqu'un d'autre fait la même chose pour mon fils, qui est mobilisé", explique une femme, qui s'attelle à préparer des pommes de terre. "Quand j'aide ici, une autre aide là-bas."

Ces repas font ensuite un long voyage, transférés de voiture en voiture, jusqu'à la ligne de front. Mais parfois, il est trop difficile d'y accéder. Alors, comme à Bakhmout, les soldats cuisinent eux-mêmes ou consomment des rations militaires. Les repas à destination des soldats représentent un énorme marché qui était gangréné par la corruption avant le début du conflit. La guerre a agi comme un révélateur de ces pratiques.