Guerre en Ukraine : l’armée russe prépare-t-elle une nouvelle offensive ?

Dans les régions sous contrôle russe, l’arrivée de nouvelles troupes est attendue avec impatience pour venir garnir les rangs. Le journaliste Luc Lacroix est en direct de Donetsk, une zone contrôlée par les Russes, pour faire le point sur la situation.

Sur le front, dans l’Est de l’Ukraine et notamment dans le Donbass, l’armée russe semble avoir repris l’avantage après plusieurs contre-offensives ukrainiennes. Mais les Russes continuent de subir de cuisants revers. "Il y a quelques jours à Vouhledar, une colonne de blindés russes a été pilonnée par les Ukrainiens. Et puis il y a les récits qui me parviennent du front, des soldats russes envoyés à l’assaut pour grignoter quelques dizaines, quelques centaines de mètres et qui parfois sont décimés", rapporte Luc Lacroix, en direct de Donetsk.

Les Russes n'ont plus perdu de terrain depuis plusieurs mois

"Tout ça pèse sur le moral des troupes, mais du côté russe, pas question de montrer la moindre faiblesse. Les Russes n’ont plus perdu de terrain depuis plusieurs mois. On ne sait pas quand et on ne sait pas où, mais ici personne ne doute que les Russes veulent repartir à l’offensive quelqu’en soit le prix", ajoute le journaliste. Côté russe, comme côté ukrainien, les pertes sont lourdes, mais les gouvernements se refusent à communiquer les chiffres exacts, un sujet quasi-tabou.