Les images des habitants fuyant Irpin à pied sur des ponts de fortune avaient fait le tour du monde. La ville a été détruite à 50 % par les bombardements, détruisant les habitations. Pour les Ukrainiens de retour à Irpin, la reconstruction est devenue le mot d’ordre.

Le pont d’Irpin, sabordé dès le lendemain de l’offensive russe par les forces ukrainiennes, est devenu l’un des symboles de la résistance. "Si l’armée ukrainienne sacrifie ce pont, c’est qu’il est le seul à pouvoir supporter le poids des chars et qu’il faut à tout prix barrer la route aux colonnes de blindés russes qui se dirigent vers Kiev", raconte Anne-Sophie Lapix. L’armée russe ne passera pas, mais poussera des milliers d’habitants à l’exil. Les images de civils fuyant les bombardements sur des ponts de fortune, faits de planches de bois, feront le tour du monde.

Des habitants relogés dans des préfabriqués

Olena Leshchenko a fait la traversée le 5 mars, avec son fils de 18 ans, après que son quartier ait été bombardé. Le souvenir de cette fuite continue de la hanter. "Les gens tombaient, j’étais très inquiète pour mon fils. À ce moment-là, j’ai réalisé que j’avais oublié tous nos papiers officiels", se souvient-elle. La ville a été détruite à 50 % et certains habitants, de retour chez eux, ont dû être relogés dans des préfabriqués installés à la lisière d’un bois. À Irpin, reconstruire sa maison, sa ville et sa vie est devenu une obsession et une urgence. C’est la plus inébranlable des résistances.