Coupures d’électricité : les Ukrainiens se battent chaque jour pour rétablir le courant

Depuis le mois d’octobre, Vladimir Poutine bombarde méthodiquement les infrastructures énergétiques, plongeant la population dans le noir et dans le froid. Une équipe de France Télévisions a pu exceptionnellement visiter une infrastructure sensible.

C’est un site stratégique en pleine campagne. Pour y accéder, il faut respecter un protocole strict. C’est la première fois que la compagnie nationale ukrainienne Ukrainergo y laisse entrer des caméras étrangères. Dans cette sous-station, arrive l’électricité produite par les centrales nucléaires du pays, afin d’être redistribuées sur tout le territoire. Mais le site est à l’arrêt depuis des semaines. Les Russes savent parfaitement où frapper. Le réseau électrique ukrainien a été construit sous l’ère soviétique. Ici, les missiles et les drones ont atteint leur cible plus de vingt fois, et le cœur battant du site, le gigantesque transformateur, a brûlé.



Brigades d'intervention

Le directeur de la sous-station est amer. Il estime qu’il faudra six mois pour la remettre en route, mais il est prêt à réparer sans cesse. C’est une bataille, une guerre parallèle qu’il entend remporter. "Il y a des soldats qui se battent sur le front, tandis que nous on se bat ici, pour que les gens aient de la lumière et du chauffage. Je considère que je mène aussi une guerre", déclare le chef de la sous-station Ukrenergo. À Kiev, d’autres se battent chaque jour pour rétablir le courant. Ce sont les brigades d’intervention. Elles creusent inlassablement le sol pour remplacer les câbles défaillants, dès qu’une panne est signalée. Pour éviter d’être plongés dans le noir et le froid, certains habitants ont investi dans les fameux générateurs qu’on entend ronronner en ville, devant les commerces et les hôpitaux. Depuis le début de la semaine, les bombardements n’ont pas provoqué de coupures de courant dans la région de Kiev. Une victoire, mais la guerre de l’électricité comme celle du front est loin d’être gagnée.