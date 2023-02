Guerre en Ukraine : la bataille du territoire

Presque un an après le début de la guerre, les positions ont évolué au fil des mois. La Russie a contrôlé jusqu’à 25 % du territoire ukrainien avant des contre-offensives. Jeudi 16 novembre, 18,08 % du territoire ukrainien est aux mains de l’armée russe.

Un an après le début de la guerre, la Russie contrôle, jeudi 16 février, 18,08 % du territoire ukrainien, soit près de 110 000 mètres carrés. Les combats les plus féroces se concentrent autour du Donbass et notamment à Bakhmout, assiégé par l’armée russe depuis de longs mois. Le 24 février 2022, à quatre heures du matin, la guerre commence avec une pluie de bombes qui s’abat sur l’Ukraine et des colonnes de chars russes qui foncent vers Kiev. Vladimir Poutine prévoit une guerre éclair. Le 27 mars, l’armée russe contrôle jusqu’à 25,11 % du territoire ukrainien.

Une nouvelle offensive russe imminente selon de nombreux experts

Contre toute attente, les Ukrainiens résistent mieux que prévu et obligent les Russes à se retirer de leurs positions autour de Kiev et dans tout le nord du pays. Le monde découvre les horreurs commises dans les zones occupées. Mais l’armée russe remporte alors une bataille symbolique, le 17 mai à Marioupol. Le front se stabilise jusqu’à début septembre quand l’armée ukrainienne lance une contre-offensive, s’emparant notamment de Kherson, seule capitale régionale contrôlée par la Russie, le 11 novembre. Après un redéploiement des troupes, la Russie pourrait lancer une nouvelle offensive, imminente, selon de nombreux experts.