Guerre en Ukraine : des criminels russes graciés après avoir combattu avec la milice Wagner

Après avoir combattu en Ukraine, des prisonniers, condamnés pour des crimes, ont été érigés en héros et vivent désormais libres en Russie.

Dans le nord-ouest de la Russie, le village de Krestssy (région du Veliky Novgrod) a été le théâtre d’un terrible meurtre, il y a dix ans. Dans sa petite maison de bois, un juge sans histoires de 28 ans a été torturé toute une nuit avant d’être finalement achevé. Sa cousine a retrouvé son corps sans vie le lendemain matin. "Je suis arrivé dans cette maison et j’ai retrouvé mon cousin par terre, tué. Il avait du sang partout", témoigne-t-elle à visage couvert. L’auteur, Stanislas Bogdanov, a été immédiatement identifié et a été condamné à 23 ans de prison. Krestssy a alors retrouvé sa tranquillité.

Un choc pour les familles des victimes

Dans une vidéo qui a surgi à l’automne, on reconnaît Stanislas Bogdanov qui reçoit les félicitations du chef de la milice Wagner. En prison, le criminel a reçu une proposition : la liberté s’il s’engage pour six mois en tant que mercenaire pour Wagner en Ukraine. Au bout de huit jours sur le front, il a été blessé et amputé d’une jambe. Il est aujourd’hui libre et décoré de la médaille du courage. Un choc pour la cousine de la victime. "Il est sorti comme un héros, c’est ça qui fait de la peine", déplore-t-elle. Wagner a refusé de communiquer le nombre de prisonniers libérés. Vladimir Poutine en personne a même décoré un auteur de vol avec violence, à son retour du front.