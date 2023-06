Guerre en Ukraine : à Kherson, les habitants coincés entre l'inondation et les combats

Après l'explosion d'un barrage voisin qui a inondé Kherson, en Ukraine, la décrue s'est amorcée et laisse voir des rues défigurées. Dans le même temps, les combats et les bombardements n'ont pas cessé.

À Kherson (Ukraine), les obus russes continuent de s'abattre. L'un d'eux a fait 20 blessés, samedi 17 juin. Dix jours après l'explosion du barrage de Kakhovka et les inondations dantesques qui s'en sont suivies, la décrue a commencé. Ludmila, retraitée, revient chez elle pour la première fois. Sa maison n'est plus qu'un enchevêtrement de tôles et de meubles gorgés d'eau. "Je n'ai nulle part où aller. J'ai travaillé pendant 66 ans et il ne me reste plus rien", explique-t-elle, deséspérée, estimant que la destruction du barrage est "encore pire" que les bombardements.

La crainte des épidémies

Le quartier est défiguré. Pour ses 800 habitants, qui ont déjà résisté à huit mois d'occupation russe, la liste des épreuves semble sans fin. Ils craignent désormais les épidémies. Grigori, depuis son jardin rempli d'eau croupie, s'inquiète. "On a vraiment peur que les bactéries se développent. On a peur d'attraper des maladies. Vous sentez l'odeur d'essence ? C'est de plus en plus fort", déplore-t-il.