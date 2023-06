Un samedi soir sur la terre : la fiesta à Barcelone

Avant le début de l’été, une série est proposée sur les différentes manières de vivre la fièvre du samedi soir. La ville de Barcelone inaugure le nouveau rendez-vous du 20 Heures week-end.

Comme le soleil de l’été catalan, qui retarde autant que possible le moment de son coucher, les Barcelonais prennent leur temps avant de lancer leur samedi soir. À 19h30, quand d’autres pays passent à table, la plage ne désemplit pas. Difficile de quitter le bord de mer, mais cela vaut le coup, car c’est à l’intérieur de la ville que se découvre son patrimoine. À Barcelone, de plus en plus de lieux culturels restent ouverts le soir. C’est le cas de cette maison d’Antoni Gaudi, la Casa Batlló, l’une des œuvres les plus célèbres de l’architecte catalan. Ses concerts estivaux sur le toit participent aussi à l’attractivité de la Casa Batlló.

S'éloigner des lieux touristiques

Il est 22 heures et c’est le moment de dîner. En Espagne, on mange tard, aucun problème donc pour trouver un restaurant ouvert. Comme souvent, les tapas occupent la plupart des assiettes. Mais il existe une autre cuisine, plus catalane, traditionnelle. Le restaurant Semproniana en est l’un des ambassadeurs les plus renommés et populaires, pour une vingtaine d’euros le plat. Pour s’imprégner de ces traditions catalanes, s’éloigner des lieux les plus touristiques est indispensable. Difficile de saisir l’âme de Barcelone en restant autour des nombreuses boîtes de nuit du bord de mer. Loin du tourisme de masse, les Barcelonais ont leur propre recette pour traverser la nuit. Tout au long de l’année, et en particulier l’été, les quartiers barcelonais organisent des fêtes à tour de rôle.