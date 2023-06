Séisme dans l’ouest de la France : une grosse frayeur et des dégâts

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par M. Boisseau, M. Delaunay, C. Blondiaux, T. Breton, J. Delage, France 3 Poitou, @RévélateursFTV, L. Bleuzen - France 2 France Télévisions

Vendredi 16 juin au soir, la terre a tremblé dans l’ouest du pays, avec un épicentre en Charente-Maritime. 24 heures plus tard et après une réplique, on comprend mieux la stupeur et l’émotion de nombreux Français.

Ces quelques secondes resteront longtemps dans les mémoires de cette partie de l’ouest de la France. La terre a tremblé, vendredi 16 juin à 18h38. Brièvement mais violemment. Dans plusieurs villages des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, les murs s’effondrent ou se fissurent. À La Laigne, l’un des communes les plus touchées, une grande partie de la population est évacuée et se rassemble dans la rue. Un seul blessé léger Un séisme de magnitude 5,3 à 5,8, selon les différents relevés, et qui a été ressenti de Rennes (Ille-et-Vilaine) à Bordeaux (Gironde). L’épicentre se trouve à Sainte-Gemme, en Charente-Maritime. L’angoisse du tremblement de terre laisse place à l’inquiétude sur le sort de la maison. Pour d’autres habitants, il n’y a déjà plus de doute, ils ne rentreront pas chez eux. Un seul blessé léger a été signalé dans les Deux-Sèvres. Des dizaines de milliers d’habitants ont eux connu une grosse frayeur.