Direct Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir détruit 14 drones dans les régions frontalières de Belgorod et de Koursk

#UKRAINE Le ministère russe de la Défense a annonccé avoir détruit dans la nuit 14 drones ukrainiens dans les régions de Belgorod et de Koursk, frontalières de l'Ukraine. Les attaques de drones visant le territoire russe se multiplient ces derniers jours, à l'approche du scrutin présidentiel, prévu du 15 au 17 mars en Russie et qui doit voir le président Vladimir Poutine triompher pour un nouveau mandat de six ans.