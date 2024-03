Direct Guerre en Ukraine : suivez l'interview d'Emmanuel Macron aux JT de France 2 et TF1 sur le soutien à Kiev face à la Russie

L'entretien est diffusé dans les journaux télévisés de 20 heures de TF1 et France 2. Le chef de l'Etat répond en direct, depuis l'Elysée, aux questions d’Anne-Sophie Lapix et de Gilles Bouleau, jeudi 14 mars, sur les enjeux du soutien à l'Ukraine. Cette prise de parole intervient après la signature de l'accord bilatéral de sécurité avec Kiev et le débat au Parlement sur le sujet. Lors de cette interview, le chef de l'Etat est surtout attendu sur ses déclarations autour de l'envoi possible de troupes au sol en Ukraine, qui ont semé le trouble dans une bonne partie de l'Europe, même s'il a bien souligné qu'aucun consensus n'existait "à ce stade" parmi les alliés. Suivez notre direct.

L'entrée du président dans la campagne des européennes. A trois mois des élections européennes, l'interview d'Emmanuel Macron marquera aussi de facto son entrée dans la campagne, après le premier meeting de son camp, dimanche, à Lille. Il prendra d'ailleurs la parole dans la foulée du premier grand débat des européennes, sur Public Sénat, avec toutes les têtes de liste, à l'exception de Jordan Bardella (Rassemblement national), représenté par Thierry Mariani. La majorité présidentielle a notamment prévu d'axer sa campagne sur le soutien à l'Ukraine, accusant le Rassemblement national et La France insoumise de tenir des positions prorusses.

Le soutien à l'Ukraine voté par le Parlement. L'Assemblée nationale, mardi, tout comme le Sénat, mercredi, ont largement approuvé l'accord de sécurité, loin toutefois du consensus généralement observé sur les questions internationales. Ces votes intervenaient après la signature de l'accord bilatéral de sécurité avec Kiev, le 16 février.

La Russie est de plus en plus menaçante, selon le président. Emmanuel Macron et son Premier ministre multiplient les mises en garde alarmantes en cas de victoire russe. "Des puissances devenues inarrêtables" sont "en train d'étendre la menace chaque jour, de nous attaquer nous-mêmes davantage", a estimé début mars le chef de l'Etat, appelant à être à "la hauteur de l'Histoire et du courage qu'elle implique". Gabriel Attal prédit quant à lui un "cataclysme pour le pouvoir d'achat" des Français si la Russie venait à l'emporter, avec une "inflation alimentaire puissance dix, une explosion des prix de l'énergie puissance dix".