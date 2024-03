Replay Soutien de la France à l'Ukraine : regardez en intégralité l'interview d'Emmanuel Macron aux JT de France 2 et TF1

Le président a martelé, pendant une quarantaine de minutes jeudi soir, sa volonté de continuer à soutenir l'Ukraine.

"Ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut." Le président de la République, Emmanuel Macron, a martelé, dans les journaux télévisés de 20 heures de TF1 et France 2, jeudi 14 mars, sa volonté de continuer à soutenir l'Ukraine. Il a notamment affirmé que la "sécurité" des Français passait par la "défaite de la Russie" en Ukraine et que les Occidentaux devaient être "prêts à répondre" en cas d'"escalade" russe en Europe. "Si la Russie venait à gagner (..) nous n'aurons plus de sécurité" et la "crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro", a-t-il déclaré.

Il est également revenu sur le vote consultatif des parlementaires sur l'accord de sécurité entre Paris et Kiev, sur lequel le Rassemblement national s'est abstenu, tandis que La France insoumise et le Parti communiste ont voté contre. "Il faut être respectueux" du "pluralisme politique", a lancé Emmanuel Macron, constatant néanmoins un "désaccord très profond" avec ces partis. "Choisir de s'abstenir ou de voter contre", ce n'est "pas choisir la paix, c'est choisir la défaite".