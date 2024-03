Aubervilliers : ce que l'on sait de la collision mortelle entre un jeune homme à scooter et une voiture de police

Un jeune conducteur de scooter de 18 ans a succombé à ses blessures, mercredi soir. Il a été percuté par une voiture de police à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), après une course-poursuite. Le passager, légèrement blessé, a été hospitalisé. La mairie a lancé un appel au calme, jeudi 14 mars, appelant à ce que l'affaire "soit traitée avec la plus grande rigueur et dans les meilleurs délais". Voici ce que l'on sait de cette affaire.

Le parquet évoque un refus d'obtempérer, une thèse réfutée par des témoins

Dans un communiqué publié jeudi matin, le procureur de la République de Bobigny, Eric Mathais, a donné une chronologie des faits. Mercredi, aux alentours de 20h30, deux personnes à scooter refusent un contrôle de police. Le conducteur et son passager prennent la fuite, "en commettant de multiples infractions au Code de la route". Un équipage de la Brigade anticriminalité (BAC) est alors appelé en renfort.

C’est à ce moment-là que le policier qui conduit la voiture de la BAC se retrouve "contraint de faire une embardée pour éviter un véhicule qui ne respectait pas une priorité". Il entre alors "en collision avec le scooter qui arrivait en sens inverse", selon le parquet.

La scène a été filmée par les caméras de la ville d'Aubervilliers et les premières exploitations des "vidéos de voie publique" confirment ce déroulé des faits, ajoute le procureur de Bobigny. "Le véhicule de police a dû se déporter de la file de circulation, en raison d'une priorité non respectée d'un véhicule en cours d'identification, et s'est ainsi retrouvé face au scooter qui arrivait en sens inverse à vive allure après avoir déboîté pour doubler", résume Eric Mathais dans son communiqué.

Cependant, un témoin de la scène, avec qui France Télévisions a pu échanger, affirme, lui, que c'est la voiture de la BAC qui a "barré la route" au scooter, avant que ce dernier ne rentre "dans la camionnette en face". La thèse policière du refus d'obtempérer a par ailleurs été réfutée par d'autres témoins rencontrés dans la nuit par l'AFP.

Seine-Saint-Denis : un jeune perd la vie après une collision avec une voiture de police Une collision mortelle entre un jeune en scooter et une voiture de police à l'issue d'une course-poursuite a eu lieu à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) mercredi 13 mars. Le conducteur, un garçon de 18 ans, est décédé. (France 2)

Le conducteur du scooter tué, le passager blessé

Agé de 18 ans et habitant de La Courneuve, commune proche d’Aubervilliers, le conducteur du scooter a immédiatement été transporté à l’hôpital. Grièvement blessé, il a succombé à ses blessures dans la soirée, vers 23 heures, d’après le procureur de Bobigny. Le passager, âgé de 19 ans, est blessé, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Il a été placé en garde à vue pour "complicité de refus d’obtempérer". Cette garde à vue a été levée jeudi matin "pour permettre l’accomplissement des soins".

Les trois policiers présents dans le véhicule ont également été emmenés à l'hôpital. "L'ensemble des dépistages réalisés (alcoolémie et stupéfiants) se sont avérés négatifs", précise le procureur.

Deux enquêtes ouvertes

Une enquête pour "refus d'obtempérer aggravé" a été confiée au service de traitement judiciaire des accidents, selon le procureur. Une autre, pour "homicide involontaire et blessures involontaires", vise les policiers et a été confiée à l'IGPN. Les deux services se sont déplacés sur les lieux.

Les images filmées par une caméra de la ville pourront être analysées par l'IGPN, qui doit aussi entendre les policiers.

Des députés LFI dénoncent "la doctrine policière"

Dans un communiqué posté jeudi midi sur son compte X, Bastien Lachaud, député LFI de la 6e circonscription de Seine-Saint-Denis, incluant Aubervilliers, déclare que "personne ne devrait, jamais, mourir pour un refus d'obtempérer". "Et pourtant, ces situations se reproduisent, encore et encore", poursuit-il, assurant que "douze personnes ont été tuées suite à un refus d'obtempérer, sur la seule année 2022. Des jeunes, encore et encore. Nous ne pouvons le tolérer."

Un refus d'obtempérer ne devrait jamais conduire à la mort.

Mes pensées vont à la famille et aux proches du jeune homme tué hier à Aubervilliers.

La doctrine policière produit ces morts, de façon structurelle, dans les quartiers populaires.

Il faut tout changer.

Communiqué⬇️ pic.twitter.com/y8kolQ0T3e — Bastien Lachaud (@LachaudB) March 14, 2024

Thomas Portes, député LFI de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, a, lui aussi, fait part de sa "colère", appelant "à changer la doctrine de la police de fond en comble".

Un appel au calme lancé par la municipalité d'Aubervilliers

Dans un communiqué publié jeudi matin, la Ville d'Aubervilliers transmet ses pensées "à la famille et aux proches de la victime" et salue "le travail exemplaire" de la police municipale, "intervenue rapidement".

La maire d'Aubervilliers, Karine Franclet (UDI), assure avoir pris contact avec le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, afin que l'affaire "soit traitée avec la plus grande rigueur et dans les meilleurs délais". En attendant les résultats des enquêtes, elle appelle "les habitants d'Aubervilliers, en particulier les plus jeunes, à faire preuve de responsabilité et de calme".

Fin juin, Nahel, 17 ans, avait été tué par un tir policier lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Sa mort avait déclenché plusieurs nuits de violences urbaines de très forte intensité dans le pays.

Plusieurs collisions de ce type ces derniers mois

Ce drame vient s'ajouter aux nombreux cas récents de jeunes morts ces derniers mois en France lors de courses-poursuites avec la police. En décembre dernier, deux adolescents de 17 ans sont décédés des suites de l'accident de leur scooter à Chelles (Seine-et-Marne). Une semaine plus tard, un homme de 22 ans a perdu la vie dans des circonstances similaires à Marseille.

Auparavant, dans la nuit du 6 au 7 octobre, un homme de 23 ans est mort dans un accident de scooter alors qu'il était poursuivi par des policiers municipaux à Saint-Priest (Rhône). Deux mois plus tôt, dans la nuit du 5 au 6 août, à Limoges, deux jeunes circulant à scooter sont décédés après avoir percuté un véhicule en tentant d'échapper à un contrôle de police.