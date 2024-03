Direct Guerre en Ukraine : des explosions entendues dans le centre de Kiev

Plusieurs explosions ont retenti jeudi 21 mars, au petit matin, dans le centre de Kiev, après une alerte aérienne pour des missiles et des drones lancés par la Russie, a constaté un journaliste de l'AFP. Une dizaine de fortes explosions ont été entendues, de même que des tirs de la défense antiaérienne. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a fait état de "débris de roquettes" tombés dans certains quartiers de la capitale, notamment sur un "immeuble résidentiel", et avec des "voitures en feu", dans un message sur Telegram. Les dernières frappes russes d'ampleur sur la capitale ukrainienne avaient eu lieu fin janvier. Suivez notre direct.

Réunion des dirigeants européens à Bruxelles. Les Vingt-sept se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour échanger sur l'aide occidentale à l'Ukraine face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante. Ils discuteront d'un plan visant à utiliser les profits exceptionnels générés par les avoirs russes gelés en Europe pour notamment financer des achats d'armes en faveur de Kiev.

L'accord européen sur les importations agricoles ukrainiennes suspendu. L'accord trouvé mercredi entre les Etats de l'UE et le Parlement européen pour plafonner à partir de juin certaines importations agricoles ukrainiennes a été suspendu quelques heures après son annonce, en raison de l'opposition de plusieurs pays dont la France. L'accord concerne des produits agricoles ukrainiens exemptés de droits de douane, comme les œufs, les volailles, l'avoine, le maïs ou encore le miel, mais pas le blé.

Des civils tués dans de nouveaux bombardements en Ukraine et en Russie. Dans la région russe de Belgorod, près de la frontière, trois civils ont été tués mercredi et quatre autres blessés, selon le gouverneur local. A quelque 70 km de là, en Ukraine, au moins quatre personnes ont été tuées et sept blessées dans une frappe russe sur Kharkiv, selon le gouverneur régional.